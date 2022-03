https://it.sputniknews.com/20220311/ucraina-per-i-profughi-283-immobili-confiscati-alla-mafia-15541778.html

Ucraina, per i profughi 283 immobili confiscati alla mafia

Verrà messa a punto una piattaforma informatica, per ricevere le disponibilità di immobili su tutto il territorio nazionale. 11.03.2022, Sputnik Italia

Il governo procede con il piano per fronteggiare l'emergenza profughi dall'Ucraina. Una delle ipotesi in campo è quella di destinare i beni immobili confiscati alla mafia per l'accoglienza delle 28mila persone che sono arrivate in Italia dall'inizio dell'operazione speciale.Si tratta di alberghi ed appartamenti censiti dall'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati, su indicazione del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.L'esecutivo metterà a punto una piattaforma informatica su cui raccogliere le disponibilità di immobili da parte di enti, associazioni e privati su tutto il territorio nazionale.

