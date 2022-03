https://it.sputniknews.com/20220311/ucraina-il-senato-si-riduce-i-riscaldamenti-100-ore-in-meno-a-settimana-15545892.html

Ucraina, il Senato si riduce i riscaldamenti: 100 ore in meno a settimana

Ucraina, il Senato si riduce i riscaldamenti: 100 ore in meno a settimana

Il governo è al lavoro per affrontare la carenza di energia, con un piano che prevede il razionamento dell'energia elettrica e dei riscaldamenti nelle... 11.03.2022, Sputnik Italia

Il Senato si abbassa i termosifoni, che resteranno accesi 100 ore in meno a settimana, per "contribuire allo sforzo di riduzione dei consumi energetici che vede impegnate Pubblica amministrazione, imprese e famiglie nell’attuale congiuntura di aumento esponenziale dei prezzi dei vettori energetici e, contemporaneamente, di razionalizzazione dei relativi approvvigionamenti".Lo hanno annunciato i senatori questori Antonio De Poli, Paolo Arrigoni e Laura Bottici, specificando che l'orario di accensione sarà riconfigurato da lunedì prossimo.Si prevede, "considerando gli uffici di tutte le strutture del Senato, a un risparmio complessivo di 100 ore a settimana, spegnendo gli impianti di riscaldamento alimentati sia a gas che ad energia elettrica nelle ore relativamente più calde della giornata e un’ora prima la sera".Con una nota, i senatori hanno spiegato che l'iniziativa si inserisce nel "pluriennale impegno del Senato ai fini del contenimento dei consumi energetici e per la mobilità sostenibile", come la completa sostituzione degli impianti di illuminazione con lampade a basso consumo di ultima generazione, un impianto fotovoltaico che ha azzerato la bolletta elettrica nel centro logistico alla periferia della capitale e alla promozione della mobilità elettrica.

2022

