Ucraina, dall'Unione Europea arrivano 300 milioni di euro di assistenza finanziaria

La Commissione Europea ha stanziato 300 milioni di euro all'Ucraina come parte di un nuovo pacchetto di assistenza macrofinanziaria d'emergenza. 11.03.2022, Sputnik Italia

Il pagamento dei fondi è stato accelerato, osserva il documento.Bruxelles aveva comunicato che a marzo l'Ucraina avrebbe ricevuto la prima tranche di questa assistenza, per un importo di 600 milioni di euro. La Commissione Europea rileva che questi 300 euro sono la prima parte di questa tranche, la seconda parte, per lo stesso importo, dovrebbe essere erogata la prossima settimana.A fine gennaio, la Commissione Europea ha proposto un nuovo pacchetto d'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per un importo complessivo di 1,2 miliardi di euro, l'Unione Europea ha completato le procedure di approvazione il 21 febbraio.

