Tajani: “No alla riforma del Catasto, ma il governo non rischia”

Per il coordinatore di Forza Italia, il partito e il leader Berlusconi non rinunciano alla linea sulla casa, ma confermano lealtà all'esecutivo Draghi. 11.03.2022

“La linea è questa, Berlusconi è informato e Forza Italia è una sola”. Sono queste le parole di Antonio Tajani, in un’intervista a Repubblica a proposito della posizione intransigente di Forza Italia e del centrodestra in generale sulla riforma del Catasto, su cui si è aperto lo scontro in maggioranza.Tajani spiega che “la questione è semplice: per noi va bene l’emersione del sommerso, non una patrimoniale mascherata”.E poi attacca sulla scelta della sottosegretaria Guerra per il lavoro in Commissione: “Abbiamo trattato fino all’ultimo. Il problema è che a cercare un accordo è stata messa una sottosegretaria di Leu che vuole le tasse sulla casa. Come se si mandasse Totti a trattare con la curva Nord”.Forza Italia è coesaIl coordinatore degli azzurri poi parla delle voci interne al partito che chiedono un sì sull’articolo 6, tra cui il ministro Renato Brunetta.Tajani smentisce che queste fibrillazioni possano mettere in pericolo il governo, nonostante i voti risicati in commissione.“Ma figuriamoci, con la guerra in corso, se il problema può essere il governo. Noi confermiamo massima lealtà, continueremo a votare contro questo articolo sul catasto, se non sarà cambiato, ma non contro la legge. La legislatura durerà sino al 2023”.

