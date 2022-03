https://it.sputniknews.com/20220311/stoltenberg-la-nato-non-ha-mai-detto-che-ladesione-dellucraina-e-inevitabile-15547462.html

Stoltenberg: la NATO non ha mai detto che l'adesione dell'Ucraina è "inevitabile"

Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha affermato che l'alleanza non ha mai detto che l'adesione dell'Ucraina è "inevitabile" ed è una... 11.03.2022, Sputnik Italia

Il segretario generale del blocco ha osservato che la NATO non rinuncerà alla sua politica della "porta aperta".Stoltenberg ha aggiunto che "la Russia deve rispettare il diritto indipendente dei paesi liberi di aderire alla NATO".Oggi, 11 marzo, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg si è recato in Turchia per partecipare al Forum Diplomatico di Antalya. Stoltenberg ha anche avuto incontri con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

