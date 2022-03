https://it.sputniknews.com/20220311/putin-daccordo-con-la-proposta-di-inviare-volontari-in-ucraina-15540277.html

Putin non è contrario alla proposta di inviare volontari in Ucraina: oltre 16mila dal Medio Oriente

In precedenza Mosca aveva annunciato un'operazione militare, dopo che le repubbliche del Donbass avevano chiesto aiuto per difendersi dalle forze ucraine. 11.03.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin non è contrario all'idea di inviare volontari in Ucraina.Secondo il capo di Stato, gli "sponsor occidentali" non fanno segreto di star radunando mercenari per farli partecipare al conflitto: "lo fanno apertamente, disattendendo tutte le norme del diritto internazionale".Vladimir Putin ha anche sostenuto la proposta del ministro della Difesa Sergey Shoigu di trasferire nel Donbass attrezzature, carri armati e armi leggere di fattura occidentale confiscate.In precedenza Mosca aveva annunciato un'operazione militare, dopo che le repubbliche del Donbass avevano chiesto aiuto per difendersi dalle forze ucraine.Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'operazione speciale prende di mira le infrastrutture militari ucraine, non è previsto occupare il Paese.

