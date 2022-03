https://it.sputniknews.com/20220311/orrore-a-catania-genitori-costringono-figlia-14enne-a-prostituirsi-in-cambio-di-cibo-e-soldi-15541545.html

Orrore a Catania, genitori costringono figlia 14enne a prostituirsi in cambio di cibo e soldi

Orrore a Catania, genitori costringono figlia 14enne a prostituirsi in cambio di cibo e soldi

Le indagini, portate avanti dai carabinieri del nucleo operativo di Caltagirone, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia (Dda), hanno portato alla luce un drammatico e sconvolgente caso di violenza nel catanese, dove due coniugi, rispettivamente di 49 e 41 anni, avrebbero scambiato la loro figlia 14enne per ottenere cibo e denaro, offrendola ad un 43 enne amico di famiglia, tra l’altro padrino della ragazzina.Nell’ambito di un contesto familiare difficile ed immerso nel degrado, come riferisce Live Sicilia, i due genitori avrebbero obbligato la figlia, con minacce e con l’uso della violenza, a "comportarsi bene" con l'uomo, che l’avrebbe ridotta in schiavitù, segregata in casa e violentata, oltre ad averle fatto assumere droga.I due uomini, entrambi pregiudicati, il padre per per reati contro la persona e l'abusante con precedenti legati alle armi e dalla spiccata personalità criminale, si trovano ora in carcere, mentre la madre è detenuta nell’Istituto a custodia attenuata per madri di Avellino. Per loro le accuse, tutte aggravate, parlano di: concorso in riduzione in schiavitù, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale, sequestro di persona e cessione di sostanze stupefacenti, minaccia a pubblico ufficiale e, in più per l'abusante, anche porto abusivo di armi clandestine e ricettazione.

