ONU preoccupata dalla decisione di Meta di tollerare l'incitamento all'odio contro i russi

ONU preoccupata dalla decisione di Meta di tollerare l'incitamento all'odio contro i russi

"Ho parlato con colleghi che si occupano di questi argomenti. E dicono che solleveranno questo problema con Meta per capirne di più", ha detto.La Throssell ha richiamato l'attenzione sulla mancanza di chiarezza, poiché una tale decisione potrebbe portare a incitamenti all'odio contro i russi in generale.In precedenza, la Reuters, citando documenti interni della società, aveva riferito che Meta, nel contesto della situazione in Ucraina, avrebbe consentito agli utenti di Facebook e Instagram, in alcuni paesi, di invocare la violenza contro i russi e l'esercito russo, nonché augurare la morte del presidente russo Vladimir Putin e del leader bielorusso Alexander Lukashenko.Tutto ciò è apparso come un cambiamento radicale della politica contro l’incitamento all’odio sempre proclamata dai social network.È stato chiarito che l'autorizzazione temporanea all'istigazione alla violenza si applica a paesi come Russia, Ucraina e Polonia, nonché a Lettonia, Lituania, Estonia, Ungheria, Romania e Slovacchia. E-mail pertinenti, contenenti tali indicazioni, sarebbero state inviate ai moderatori dei contenuti.Successivamente, il portavoce della compagnia Andy Stone ha riconosciuto che Meta aveva effettivamente revocato il divieto d'incitamento alla violenza contro l'esercito russo, ma non contro i civili.

