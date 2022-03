https://it.sputniknews.com/20220311/ministero-cultura-russo-avanti-con-anno-incrociato-musei-russia-italia-se-ok-per-entrambe-le-parti-15541313.html

Ministero Cultura Russo: avanti con anno incrociato musei Russia-Italia se ok per entrambe le parti

Ministero Cultura Russo: avanti con anno incrociato musei Russia-Italia se ok per entrambe le parti

L'anno incrociato dei musei di Russia e Italia e gli eventi previsti per il 2022 potrebbero continuare, a condizione che entrambe le parti siano d'accordo, ha... 11.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-11T12:53+0100

2022-03-11T12:53+0100

2022-03-11T12:53+0100

italia

russia

cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/14447163_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_ea67e34c580e921dd5f4b0ac603b2b7d.jpg

Il servizio stampa ha anche sottolineato che il ministero della Cultura della Federazione Russa conta su "un accordo tempestivo con l'Italia su questo tema, auspicando un'ulteriore proficua collaborazione in ambito museale", raccomandando poi agli enti subordinati di non interrompere o limitare i contatti con paesi esteri.Inoltre, il dipartimento ha spiegato che l'interazione con l'Italia è regolata dall'accordo intergovernativo sulla cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione, firmato a Roma il 10 febbraio 1998, oltre che dal programma intergovernativo di cooperazione italo-russa nei settori della cultura, dell'istruzione, dei media, degli scambi giovanili, dello sport e del turismo per il periodo 2019-2022, firmato dal presidente russo Vladimir Putin in occasione della sua visita in Italia nel luglio 2019."Indipendentemente dallo svolgimento dell'anno tematico, a guidarci sono i principi e gli accordi riportati in questi documenti", ha concluso il dicastero.

italia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, russia, cultura