Meta senza libertà

Il Procuratore Generale russo ha chiesto di bandire Meta come organizzazione estremista. 11.03.2022, Sputnik Italia

Meta ha apportato una modifica temporanea alla sua politica di incitamento all'odio per consentire agli utenti di Facebook e Instagram, in alcuni paesi, di invocare la violenza contro il popolo russo e i soldati russi, ha affermato il portavoce di Meta, Andy Stone, in una dichiarazione tramite Twitter.Giustificando la mossa con l'operazione militare russa in Ucraina, Meta ha descritto i discorsi razzisti contro le persone di lingua russa come "forme di espressione politica", impegnandosi comunque per continuare a prevenire "possibili appelli alla violenza contro i civili russi"."Come risultato dell'invasione russa dell'Ucraina, abbiamo temporaneamente concesso forme di espressione politica che normalmente violerebbero le nostre regole, quali 'morte agli invasori russi'. Continueremo a non consentire possibili appelli alla violenza contro i civili russi", ha affermato il portavoce di Meta in una dichiarazione.Oltre a dare il via libera all'incitamento all'odio in alcuni paesi, Meta consentirà anche di pubblicare post "che invocano la morte del presidente russo Vladimir Putin o del presidente bielorusso Alexander Lukashenko", ha riferito Reuters, citando e-mail interne dell'azienda.Gli appelli alla violenza contro i soldati russi saranno considerati ammissibili dalla compagnia, ma non contro i prigionieri di guerra, afferma il rapporto.La decisione di Meta di permettere appelli alla violenza contro i russi desta preoccupazione, la questione sarà discussa con la compagnia, afferma l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

