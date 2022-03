https://it.sputniknews.com/20220311/meta-consentira-incitamento-allodio-contro-i-russi-e-lodi-al-battaglione-neonazista-azov-15536657.html

Meta consentirà incitamento all’odio contro i russi e lodi al battaglione neonazista Azov

Giustificando la mossa con l'operazione militare russa in Ucraina, Meta ha descritto i discorsi razzisti contro le persone di lingua russa come "forme di espressione politica", impegnandosi comunque per continuare a prevenire "possibili appelli alla violenza contro i civili russi".Oltre a dare il via libera all'incitamento all'odio in alcuni paesi, Meta consentirà anche di pubblicare post "che invocano la morte del presidente russo Vladimir Putin o del presidente bielorusso Alexander Lukashenko", ha riferito Reuters, citando e-mail interne dell'azienda.Gli appelli alla violenza contro i soldati russi saranno considerati ammissibili dalla compagnia, ma non contro i prigionieri di guerra, afferma il rapporto.Secondo quanto riferito, la modifica si applica a Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Russia e Ucraina.Il reggimento Azov, fondato da suprematisti bianchi, è ora un'unità della Guardia nazionale ucraina (NGU) che ha collaborato con Washington come strumento per spingere le forze radicali in Ucraina contro la Russia, hanno scoperto i giornalisti investigativi. I suoi membri si sono impegnati in ostilità contro il popolo del Donbas nell'Ucraina orientale e nel 2016 l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) li ha ufficialmente accusati di crimini di guerra, inclusi rapimenti, torture e saccheggi di massa.Il battaglione Azov ha recentemente suscitato indignazione, dopo che i suoi membri si sono fatti riprendere mentre ingrassavano proiettili con grasso di maiale, da usare contro i soldati musulmani (ceceni), in un video condiviso dalla Guardia nazionale ucraina su Twitter. Il filmato non è stato cancellato da Twitter, in quanto la piattaforma social si limitata a porre un’etichetta che indica: "Questo Tweet ha violato le regole del social sulla condotta di odio. Tuttavia, Twitter ha determinato che potrebbe essere nell'interesse del pubblico che il video rimanga accessibile".

