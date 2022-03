https://it.sputniknews.com/20220311/m5s-manca-il-quorum-per-il-voto-sullo-statuto-sospeso-15538583.html

M5S, manca il quorum per il voto sullo statuto sospeso

Oggi la seconda convocazione per gli iscritti da più di sei mesi, per superare la bocciatura del Tribunale di Napoli. La settimana prossima il voto su Conte. 11.03.2022, Sputnik Italia

Nella prima giornata di votazione per ri-approvare lo statuto del Movimento 5 Stelle, sospeso dalla decisione del Tribunale di Napoli, non è stato raggiunto il quorum costitutivo.Per questo, anche oggi, dalle 8 alle 22, gli iscritti da più di sei mesi sono chiamati a esprimersi sulla piattaforma SkyVote.L’assemblea è chiamata a rivotare le modifiche allo Statuto approvate nell’estate 2021 e sospese in via cautelare lo scorso 7 febbraio.Ad agosto il quorum fu raggiunto e superato già nella prima giornata: su 113.894 aventi diritto al voto, 60.940 militanti espressero la loro preferenza, ben oltre il quorum di 56.948. I sì furono l’87,36%.Si ripropone il regolamento del 2018Nella convocazione del voto di ieri e oggi è stato riproposto il regolamento che prevede di far votare soltanto gli iscritti da sei mesi. Il testo, che non era stato prodotto nella causa di Napoli, era stato tirato fuori dalle mail del 2018 dell’ex reggente Vito Crimi.Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato illegittima la votazione di agosto, proprio per questa limitazione, disposta in assenza di un regolamento, che però è stato adesso prodotto.

