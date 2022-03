https://it.sputniknews.com/20220311/lufficio-del-procuratore-generale-della-russia-esaminera-le-societa-che-lasciano-il-mercato-russo-15539579.html

L'ufficio del procuratore generale della Russia esaminerà le società che lasciano il mercato russo

L'ufficio del procuratore generale della Russia esaminerà le società che lasciano il mercato russo

L'ufficio del procuratore generale della Russia ha dichiarato oggi che esaminerà le società che lasciano il mercato del Paese durante l'operazione militare...

Secondo la tale dichiarazione, i pubblici ministeri russi hanno stabilito uno stretto controllo sulla conformità delle imprese alla legislazione sul lavoro, comprese le condizioni di lavoro, i processi per il pagamento degli stipendi e la determinazione del suo importo, nonché il rispetto degli obblighi degli appaltatori e del paese.Inoltre, il procuratore generale sta prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti dei gruppi di lavoratori socialmente vulnerabili, come le persone con disabilità, le donne in gravidanza, i figli minori e i cittadini in età pre-pensionamento e pensionamento.La Procura generale combatterà anche gli abusi legati alla limitazione della fornitura di beni di un segmento ristretto di prodotti. Ogni istanza di risoluzione sarà valutata per determinare se vi siano segni di fallimento fittizio o deliberato, la cui responsabilità è sancita dal codice penale russo.

