https://it.sputniknews.com/20220311/la-strategia-del-governo-contro-lo-spopolamento-delle-comunita-montane-15550399.html

Medici, insegnanti e prime case ai giovani: il piano contro lo spopolamento delle comunità montane

Medici, insegnanti e prime case ai giovani: il piano contro lo spopolamento delle comunità montane

Incentivi per medici, insegnanti, imprenditori e giovani per le prime case. È il disegno di legge approvato dal Cdm. 11.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-11T21:54+0100

2022-03-11T21:54+0100

2022-03-11T21:55+0100

governo

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/925/59/9255912_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85f6e6d3416636b083a3267857693010.jpg

Sanità di montagna, scuole di montagna, accesso alla banda larga, incentivi per l’imprenditoria e per l’agricoltura, sgravi per le aziende create da giovani e detrazioni per il mutuo per la prima casa in zona montana.Sono alcuni dei punti chiave del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri su proposta della ministra per gli Affari regionali e per le autonomie Mariastella Gelmini.L’obiettivo principale è quello di contrastare lo spopolamento dei centri montani d’Italia.“Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”, si intitola il provvedimento che "introduce misure organiche finalizzate a favorire lo sviluppo economico e la ripresa di tanti territori che avranno l’opportunità di diventare sempre più una risorsa per il Paese".300 milioni entro il 2023Il disegno di legge specifica l’obiettivo centrale a cui punta: “Contrastare lo spopolamento della montagna italiana, raccogliendo in un testo unitario e sistematico interventi normativi per la riduzione delle condizioni di svantaggio dei Comuni montani".Le risorse finanziarie per questa Snami arriveranno dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit).

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

governo, italia