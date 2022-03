https://it.sputniknews.com/20220311/la-russia-ha-chiesto-una-riunione-del-consiglio-di-sicurezza-onu-su-attivita-biologiche-in-ucraina-15537900.html

La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza ONU su attività biologiche in Ucraina

La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza ONU su attività biologiche in Ucraina

La Russia oggi ha richiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere delle attività biologiche militari statunitensi in... 11.03.2022, Sputnik Italia

"La missione russa ha richiesto una riunione del Consiglio di sicurezza l'11 marzo, per discutere sulle attività biologiche militari statunitensi sul territorio dell'Ucraina", ha scritto Polyansky.Il ministero della Difesa russo in precedenza aveva tenuto una presentazione, da cui ne consegue che gli Stati Uniti hanno speso più di 200 milioni di dollari per il funzionamento di laboratori biologici in Ucraina, che partecipano al programma biologico militare americano.La Federazione Russa, in connessione con i fatti delle attività biologiche militari statunitensi in Ucraina, non esclude l'avvio di un meccanismo di consultazione ai sensi della Convenzione sulla proibizione delle armi biologiche e tossiche (BTWC), ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.Commentando le informazioni sui laboratori biologici finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lizqian, ha esortato Washington a chiarire le sue attività di militarizzazione biologica in patria e all'estero.Il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, ha affermato che il coinvolgimento degli Stati Uniti nei biolaboratori in Ucraina si sarebbe limitato all'assistenza occasionale alla sicurezza.

