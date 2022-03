https://it.sputniknews.com/20220311/il-venezuela-potrebbe-aumentare-la-produzione-di-petrolio-di-2-milioni-di-barili-al-giorno-15550275.html

Il Venezuela potrebbe aumentare la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno

Il Venezuela potrebbe aumentare la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno

Lo ha comunicato a RIA Novosti Angel Rodriguez, membro del partito di governo "Partito Socialista Unito del Venezuela" (PSUV), nonché presidente della... 11.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-11T19:09+0100

2022-03-11T19:09+0100

2022-03-11T22:03+0100

venezuela

usa

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/10353946_0:931:2048:2083_1920x0_80_0_0_d2f6359296973cff8f0edb3478ccc362.jpg

Le parole di Rodriguez seguono le richieste da parte degli Stati Uniti al governo di Caracas di sostituire le forniture petrolifere russe dopo le sanzioni contro Mosca.Il 5 marzo, il presidente Nicolas Maduro ha ricevuto una delegazione USA al palazzo presidenziale di Caracas.Durante l'incontro, le parti hanno accordato di impegnarsi a definire dei formati che permetteranno una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, oltre che un'agenda per il futuro.La Casa Bianca ha riferito che la delegazione statunitense ha visitato il Venezuela con lo scopo di discutere "una serie di questioni, inclusa la sicurezza energetica".L'8 marzo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato il divieto alle importazioni di energia russe. In precedenza, il vice primo ministro della Federazione Russa, Alexander Novak, aveva osservato che il rifiuto del petrolio russo avrebbe potuto comportare conseguenze catastrofiche per il mercato mondiale, innescando un aumento dei prezzi degli idrocarburi di 300 dollari al barile o più.Il segretario generale dell'OPEC, Mohammed Barkindo, ha sottolineato che l'attuale situazione del mercato petrolifero dimostra che i paesi non dovrebbero rendere l'energia mondiale un ostaggio delle loro differenze, che siano queste politiche o di altro tipo.

venezuela

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, usa, russia