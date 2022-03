https://it.sputniknews.com/20220311/green-pass-meloni-proroga-al-2025-e-follia-15542564.html

Green pass, Meloni: "Proroga al 2025 è follia"

Green pass, Meloni: "Proroga al 2025 è follia"

Per la leader di Fratelli d'Italia, la proroga è una "follia priva di senso" e chiede da Draghi di riferire alla Camera. 11.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-11T17:44+0100

2022-03-11T17:44+0100

2022-03-11T17:44+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0c/9776995_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_fe7485406e9dff6eb1ab181916b2628f.jpg

Dal primo aprile inizierà una nuova fase della gestione pandemica, ma ancora l'opzione di eliminare del tutto il green pass non è sul tavolo, anzi potrebbe arrivare un'ulteriore proroga. L'ipotesi ha mandato su tutte le furie Giorgia Meloni."Nel bel mezzo di una guerra e di una crisi economica, il governo vara un decreto del presidente del Consiglio, senza dibattito parlamentare per prorogare il green pass di 18 mesi, prorogabile di altri 18, fino quindi a gennaio 2025", ha affermato la Meloni in un video diffuso su Twitter."Vuol dire che dovremo fare quarta, quinta, sesta, settima e ottava dose, se è vero che il vaccino ha durata di circa sei mesi", aggiunge la leader di Fdi, che si domanda: "Se non faremo le altri dosi allora a cosa serve il green pass? È una cosa che non ha alcuna evidenza scientifica, una cosa per controllare i cittadini, a limitarne la libertà".Infine, la Meloni invoca l'intervento del presidente del Consiglio: "Draghi venga in Aula, è una follia priva di senso, di Speranza e compagnia".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia