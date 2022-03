https://it.sputniknews.com/20220311/fine-vita-dalla-camera-il-primo-si-alla-legge-al-senato-sara-battaglia-15539755.html

Fine vita, dalla Camera il primo sì alla legge: al Senato sarà battaglia

Fine vita, dalla Camera il primo sì alla legge: al Senato sarà battaglia

Si teme che il testo faccia la fine del ddl Zan, perché i numeri del centrosinistra sono risicati. Precondizioni molto rigide per accedere e obiezione di... 11.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-11T11:45+0100

2022-03-11T11:45+0100

2022-03-11T11:45+0100

camera dei deputati

eutanasia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/724/68/7246883_0:131:1281:851_1920x0_80_0_0_81d095d791343af458d4ea2d61f72c97.jpg

Dopo la bocciatura del quesito referendario sull’eutanasia da parte della Corte Costituzionale, il via libera della Camera, che ieri ha approvato il testo della legge sul fine vita, è un sospiro di sollievo per il fronte che aveva portato avanti la battaglia, raccogliendo 1,2 milioni di firme.Adesso perà lo scoglio è quello del Senato, dove i numeri del fronte giallorosso sono meno ampi e si rischia che il testo faccia la fine del ddl Zan.A favore si sono schierati anche sei deputati FI e cinque di Coraggio Italia.Le condizioni rigideIl testo approvato ricalca le richieste della Corte costituzionale nella sentenza sul caso Cappato-Dj Fabo, ed equipara la “morte volontaria medicalmente assistita” alla morte naturale.Accede a questa fattispecie, però, prevede delle precise condizioni:Nel testo, durante la lunga trattativa tra i partiti, è stata introdotta l’obiezione di coscienza per i sanitari e la non punibilità dei medici, cui viene applicata una “sanatoria” retroattiva anche per condanne passate in giudicato.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

camera dei deputati, eutanasia