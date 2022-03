https://it.sputniknews.com/20220311/esclusiva-sputnik-scuola-del-donbass-distrutta-dalle-bombe-ucraine---video-15542270.html

Esclusiva Sputnik, scuola del Donbass distrutta dalle bombe ucraine - Video

Frunze è un paesino sulla linea del fronte della Repubblica Popolare di Lugansk. Le case degli abitanti, la fabbrica del pane, la farmacia, l’ospedale, la... 11.03.2022, Sputnik Italia

Sebbene continuino da otto anni ad essere sotto il tiro del fuoco nemico, la maggior parte degli edifici sono stati ricostruiti. Resta distrutto, annientato da due bombe, il laboratorio artistico-artigianale della scuola locale.L’ho visitato nell’ottobre del 2016, quando mi sono recata in Donbass come osservatrice internazionale delle primarie nella LPR. La mia guida tra le macerie è stata Tamara, insegnante di musica, nonché organizzatrice locale del referendum per l’indipendenza della giovane repubblica nel maggio del 2016.Nella struttura, gli studenti dai 10 ai 15 anni frequentavano lezioni di musica, artigianato, formazione ed educazione alla sicurezza. La guerra ha distrutto tutto, il pianoforte di Tamara, gli attrezzi e i tavoli da lavoro. Sulle pareti dell’edificio restano impresse le tracce delle bombe. Solo i libri della biblioteca scolastica si sono salvati.Nessun bambino è morto durante questo raid, ma sotto le rovine del laboratorio scolastico di Frunze muore la cultura, la fratellanza tra i popoli e la pace.

