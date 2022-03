https://it.sputniknews.com/20220311/ennesima-sparatoria-al-confine-tra-tagikistan-e-kirghizistan-15537283.html

Ennesima sparatoria al confine tra Tagikistan e Kirghizistan

Periodicamente si verificano scontri al confine tra Kirghizistan e Tagikistan tra i residenti e le guardie di frontiera dei due paesi, a causa dell'esistenza... 11.03.2022, Sputnik Italia

Le forze di confine del Kirghizistan e del Tagikistan si sono scambiate di nuovo colpi di arma da fuoco, venerdì mattina, non molto tempo dopo che un incidente simile era stato segnalato il giorno prima, ha detto a Sputnik il servizio di frontiera kirghiso.A seguito dello scontro a fuoco, durato 10 minuti, una guardia di frontiera tagika è stata uccisa, secondo le forze dell'ordine del Tagikistan.Pare che il motivo dello scontro sia stato un cambiamento nel percorso regolare della pattuglia di confine tagika su una sezione non specificata del confine, hanno affermato le autorità kirghise. Lo scontro a fuoco è seguito dopo che è stata fatta una richiesta "irragionevole" alle guardie di frontiera kirghise di lasciare il confine. Il servizio di frontiera ha chiarito che nessun cittadino kirghiso è rimasto ferito durante l'incidente.L'ultima grande sparatoria tra le guardie di frontiera era avvenuta alla fine di gennaio, dopo che i tagiki avevano bloccato una strada del Kirghizistan, ed era durata diverse ore. Una tregua è stata raggiunta solo dopo che si sono svolti negoziati tra i rappresentanti dei due Paesi. Più di 30 persone di entrambe le parti erano rimaste ferite in quell'occasione.

