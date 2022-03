https://it.sputniknews.com/20220311/cremlino-vietare-facebook-e-instagram-se-hanno-consentito-incitazione-alla-violenza-contro-i-russi-15543575.html

Cremlino: vietare Facebook e Instagram se hanno consentito incitazione alla violenza contro i russi

È "necessario" vietare le piattaforme di social media di Meta, Facebook e Instagram, se hanno effettivamente consentito incitazioni alla violenza contro i russi, ha affermato oggi venerdì 11 marzo il Cremlino.L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite ha affermato che la decisione di Meta di consentire l'incitamento alla violenza contro i russi solleva preoccupazioni e sarà esaminata.Inoltre il russo Roskomnadzor ha chiesto a Meta di confermare o negare immediatamente la modifica alle regole di Facebook e Instagram riguardante i cittadini russi, compreso il personale militare delle forze armate.Modifiche alle politiche di MetaI commenti arrivano dopo che la grande azienda tecnologica con sede in California ha annunciato oggi di aver "provveduto temporaneamente a forme di espressione politica che normalmente violerebbero" le sue regole, "come discorsi violenti del tipo morte agli invasori russi".La dichiarazione di un portavoce di Meta ha fatto seguito a un rapporto di Reuters, che citava e-mail interne, in cui si diceva che la società consentisse anche post "che incitavano alla morte del presidente russo Vladimir Putin o del presidente bielorusso Alexander Lukashenko".I controversi cambiamenti nella politica di Meta hanno causato la condanna dell'ambasciata russa negli Stati Uniti. Sebbene la compagnia abbia chiarito che non consentirà veri appelli alla violenza contro i civili russi, l'ambasciata ha visto questa mossa come un atto di "politica aggressiva e criminale che porta all'incitamento, all'odio e all'ostilità nei confronti dei russi ed è una cosa gravissima".La condanna occidentale dell'operazione militare russa in Ucraina ha già suscitato un'ondata di ciò che molti hanno ritenuto essere una manifestazione di massiccia russofobia, sia nell'ambito del bullismo online che offline.

