https://it.sputniknews.com/20220311/covid-cina-lockdown-a-citta-da-9-milioni-di-abitanti-15544155.html

Covid, Cina: lockdown a città da 9 milioni di abitanti

Covid, Cina: lockdown a città da 9 milioni di abitanti

Omicron torna a fare paura: in Cina, Changchun, città da 9 milioni abitanti e capoluogo della provincia cinese di Jilin, è stata messa in lockdown al fine di... 11.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-11T15:12+0100

2022-03-11T15:12+0100

2022-03-11T15:12+0100

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/12243293_0:48:3387:1953_1920x0_80_0_0_c6a8ca1052ddbe92bc137e6c4be730ef.jpg

Omicron torna a fare paura nel mondo. In Cina, la città di Changchun, capoluogo della provincia cinese di Jilin e città da 9 milioni di abitanti, è stata messa in lockdown per contenere una nuova impennata di casi di Covid-19.Le autorità locali hanno ordinato ai residenti di lavorare da casa ed hanno concesso ad una sola persona per nucleo familiare di poter uscire, soltanto ogni due giorni, per poter acquistare beni di prima necessità, metre la Commissione sanitaria nazionale fa sapere di 555 nuovi contagi nel Paese, di cui 397 locali e 158 importati.In Germania invece si torna a temere una nuova eccessiva pressione sul sistema sanitario nazionale, il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach ha dichiarato: "Ci sono 250 vittime al giorno in Germania. E in poche settimane i pazienti che moriranno saranno di più".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo