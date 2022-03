https://it.sputniknews.com/20220311/caro-energia-giorgetti-valutare-lo-scostamento-di-bilancio-15547058.html

Caro Energia, Giorgetti: "Valutare lo scostamento di bilancio"

Con il nuovo scenario ucraino, il PNRR dovrà essere aggiornato, in particolare la velocità di transizione green. Il ministro: "È impossibile rispettare certi... 11.03.2022, Sputnik Italia

Il governo sarà costretto ad uno scostamento di bilancio, per contenere i rincari delle bollette per famiglie ed imprese. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, a Controcampo.Il ministro ha ricordato che all'esame del parlamento ci sono provvedimenti per ridurre i costi dell'energia che pesano su famiglie ed imprese.Giorgetti ritiene che con il nuovo scenario ucraino "i pilastri" della rivoluzione digitale "vanno aggiornati". In particolare, "la velocità della transizione green in questo momento di emergenza deve essere ridiscussa. È impossibile rispettare certi obiettivi", per esempio nelle infrastrutture."Credo che il PNRR, - ha evidenziato - a tempo debito credo debba essere ridiscusso".

