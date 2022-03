https://it.sputniknews.com/20220311/borrell-promettere-ladesione-alla-nato-allucraina-e-stato-un-errore-15540487.html

Borrell: “Promettere l'adesione alla NATO all'Ucraina è stato un errore”

Il capo della diplomazia dell'UE, Josep Borrell, ritiene che l'Occidente abbia commesso una serie di errori nelle relazioni con la Russia, inclusa la promessa... 11.03.2022, Sputnik Italia

"Sono pronto ad ammettere che abbiamo commesso una serie di errori e che abbiamo perso l'opportunità di avvicinare la Russia all'Occidente... Ci sono momenti in cui avremmo potuto fare di meglio, ci sono cose che abbiamo proposto e poi non abbiamo potuto attuare, come la promessa che l'Ucraina e la Georgia sarebbero diventate parte della NATO... Penso che sia un errore fare promesse che non puoi mantenere", ha detto in un'intervista a TF1.L'ammissione degli errori commessi dall'Occidente nei confronti della Russia, di cui ha parlato Josep Borrell, offre l'opportunità di rimediare alla situazione e tornare al dialogo con Mosca sulle garanzie di sicurezza, ha riferito a Sputnik Adalbi Shkhagoshev, membro del comitato della Duma per la sicurezza e le misure anti-corruzione.Il 24 febbraio la Russia ha annunciato un'operazione militare speciale in Ucraina dopo che le autorità del Donbass hanno chiesto di difenderli dall'aggressione di Kiev.Lunedì si è concluso il terzo round dei colloqui di pace russo-ucraini in Bielorussia, anche se le aspettative di Mosca sui negoziati non sono state soddisfatte.l quarto round di negoziati tra Russia e Ucraina si svolgerà "in un futuro molto prossimo", ha affermato la delegazione russa, esprimendo la speranza che l'evacuazione dei civili in Ucraina attraverso i corridoi umanitari riprenda nel prossimo futuro e abbia successo.Giovedì, 10 marzo, è previsto un incontro tra il ministro Esteri russo Sergey Lavrov e il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba in Turchia.

mondo, crisi ucraina