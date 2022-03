https://it.sputniknews.com/20220311/biden-oltre-12000-soldati-usa-per-difendere-ogni-singolo-centrimetro-della-nato-15550708.html

Biden, oltre 12.000 soldati USA per difendere "ogni singolo centrimetro" della NATO

Biden, oltre 12.000 soldati USA per difendere "ogni singolo centrimetro" della NATO

Il presidente USA si è ripetutamente pronunciato a sfavore del dispiegamento di truppe americane o della NATO in Ucraina, dal momento che ciò provocherebbe una...

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che gli Stati Uniti sono pronti a difendere "ogni centimetro" del territorio della NATO, motivo per cui ha ordinato il dispiegamento di oltre 12.000 soldati americani lungo i confini dell'alleanza con la Russia.Biden ha chiarito che le truppe sono state stanziate in Lettonia, Estonia, Lituania, Romania e in altri paesi.In linea con le precedenti dichiarazioni, Biden ha aggiunto che gli Stati Uniti non intendono combattere una "terza guerra mondiale in Ucraina".Tuttavia, ha sottolineato che Washington ha ancora un "obbligo sacro" ai sensi del trattato della NATO e che, se la Russia decidesse di attaccare uno dei paesi membri, gli Stati Uniti risponderebbero, seppur ciò significasse dar inizio a un conflitto globale.In precedenza, nel timore che la Russia potesse utilizzare le sue forze armate presenti in Ucraina, la NATO aveva riferito di aver mandato altre truppe sul suo fianco orientale.

