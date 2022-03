Un uccello marino del Nord Europa su una spiaggia siciliana, l'esperto: "È una sula"

https://it.sputniknews.com/20220310/un-uccello-marino-del-nord-europa-su-una-spiaggia-siciliana-lesperto--una-sula-15532804.html

La carcassa di un uccello marino simile ad un gabbiano è stata ritrovata sulla spiaggia di Milazzo, in Sicilia. Si tratta di una specie originaria di un'isola... 10.03.2022, Sputnik Italia

"Arriva da Jersey! La mareggiata di questi giorni ha portato sulla spiaggia questo uccello marino morto che non è un gabbiano ma un animale molto meno comune qui in Mediterraneo: la Sula".L'annuncio arriva dal biologo Carmelo Isgrò, Direttore del MuMa-Museo del Mare di Milazzo. L'esemplare è stato ritrovato sulla spiaggia della località marittima in provincia di Messina. Ha una caratteristica particolare: è "inanellato". Su una zampa, infatti, porta un anello metallico con su scritto Museo di Jersey, l'isola britannica situata nel Canale della Manica, ha riferito l'esperto in una nota su Facebook.La Sula è un uccello marino simile ad un gabbiano che vive nel Nord Europa e viene a svernare nel Mediterraneo, per il clima più mite. Si nutre di piccoli pesci e si tuffa in picchiata fino a 100 km/h per catturarli. Stringe le ali del corpo ripiegandole all'indietro, assumendo la forma di una freccia, spiega il biologo.L'inanellamento serve a tracciare i movimenti degli uccelli, consentendo di ottenere importanti informazioni per la ricerca scientifica e per la gestione dell'ambiente."Ringrazio per la segnalazione i volontari Marevivo e AMP Capo Milazzo che hanno ritrovato la Sula durante delle attività di educazione ambientale sulla spiaggia di Ponente della riviera di Milazzo", conclude la nota.

