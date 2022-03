https://it.sputniknews.com/20220310/ucraina-macron-e-scholz-chiedono-a-putin-che-si-trovi-una-soluzione-diplomatica-15533214.html

Ucraina, Macron e Scholz chiedono a Putin che si trovi una soluzione diplomatica

Ucraina, Macron e Scholz chiedono a Putin che si trovi una soluzione diplomatica

Il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, hanno detto al presidente russo Vladimir Putin che la soluzione alla crisi in... 10.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-10T13:40+0100

2022-03-10T13:40+0100

2022-03-10T13:40+0100

mondo

politica

russia

ucraina

vladimir putin

emmanuel macron

olaf scholz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/15533079_0:152:2767:1708_1920x0_80_0_0_101f48507592fde3dd2e79c99b442de1.jpg

La Russia ha annunciato l'inizio di un'operazione militare speciale in Ucraina la mattina di giovedì 24 Febbraio. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l'obbiettivo dell'operazione è la "protezione delle persone che sono state vittima di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Per questo motivo, ha detto, si deve effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", oltre che assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" del Donbass.Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, i gruppi della DPR e LPR proseguono la loro avanzata. Tuttavia, non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, russia, ucraina, vladimir putin, emmanuel macron, olaf scholz