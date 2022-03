https://it.sputniknews.com/20220310/ucraina-agenti-patogeni-tramite-gli-uccelli-16-milioni-spesi-da-usa-nelle-ricerche-15534666.html

Ucraina, agenti patogeni tramite gli uccelli: $1,6 milioni spesi da USA nelle ricerche

Il progetto, che ha visto la partecipazione di alcuni laboratori ucraini, era volto a studiare le possibilità di diffondere agenti patogeni tramite gli uccelli, inclusi quelli le cui rotte di volo passano per i cieli della Russia.Nel progetto sono stati utilizzati uccelli quali il cigno reale, il cormorano, l'anatra, l'oca, ecc. Durante la migrazione primaverile, parte di questi uccelli è migrata in direzione nord-est, a una distanza massima di 2.000 km. Alcuni uccelli hanno coperto tale distanza in 3-4 giorni.La mattina del 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".Per questo, ha detto, si rende necessaria la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", nonché assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini perpetrati contro gli abitanti del Donbass.Le milizie della DPR e LPR portano avanti la loro offensiva con il supporto delle forze armate della Federazione Russa. Tuttavia, non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, come ha sottolineato il presidente russo.

