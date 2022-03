https://it.sputniknews.com/20220310/thailandia-trovato-serpente-dal-pelo-verde---video-15529872.html

Thailandia: trovato serpente dal pelo verde - Video

Thailandia: trovato serpente dal pelo verde - Video

È stato trovato un curioso serpente dal folto pelo verde in uno stagno paludoso a Sakhon Nakhon, una delle maggiori città della Thailandia, nel nordest del... 10.03.2022, Sputnik Italia

Il ritrovamento di deve al signor Tu, un 49enne residente nella città di Sakhon Nakhon, che casualmente si è imbattuto nel curioso animale ricoperto da una folta pelliccia verde.Il serpente, lungo circa 60 centrimetri, è stato notato dall'uomo metre si stava muovendo lentamente in uno stagno non lontano dalla sua casa. Incuriosito, l'uomo lo ha portato a casa ed il video, che lo riprende muoversi in un recipiente di terracotta, è diventato subito virale su Internet, raggiungento oltre 9 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo.Secondo gli esperti, potrebbe trattarsi di un serpente d'acqua dalla faccia a sbuffo con del muschio cresciuto sul suo corpo a causa delle lunghe attese in cerca di cibo nelle acque paludose e poco profonde dello stagno in cui viveva.

