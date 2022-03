https://it.sputniknews.com/20220310/profughi-ucraini-in-polonia-lallarme-del-ministero-salute-non-si-vogliono-vaccinare-15519796.html

Profughi ucraini in Polonia, l'allarme del ministero Salute: non si vogliono vaccinare

Il ministero della Salute polacco è preoccupato per la riluttanza dei rifugiati ucraini a farsi vaccinare contro il COVID-19, ha affermato mercoledì il... 10.03.2022, Sputnik Italia

Il funzionario ha osservato che alla fine di febbraio l'Ucraina ha raggiunto il picco della pandemia, a causa del suo basso tasso di vaccinazione, con solo il 35% della popolazione ucraina vaccinata. Ha aggiunto che per questo motivo in Polonia potrebbe verificarsi un aumento dell'incidenza di COVID-19.Dal 24 febbraio, in Polonia sono arrivate oltre 1,33 milioni di persone, il 93% delle quali sono cittadini ucraini. Circa 500.000 di loro sono bambini, a cui viene proposta la vaccinazione gratuita contro la poliomielite, il morbillo e la rosolia, hanno affermato le autorità polacche.La Polonia ha superato il picco della quinta ondata della pandemia di COVID-19 a gennaio, con il recente aumento giornaliero di contagi tra 10.000 e 15.000 nuovi casi.La Russia ha annunciato l'inizio di un'operazione militare speciale in Ucraina la mattina di giovedì 24 Febbraio. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l'obbiettivo dell'operazione è la "protezione delle persone che sono state vittima di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Per questo motivo, ha detto, si deve effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", oltre che assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" del Donbass.Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, i gruppi della DPR e LPR proseguono la loro avanzata. Tuttavia, non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

