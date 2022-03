https://it.sputniknews.com/20220310/presidenziali-in-ungheria-eletta-katalin-novak-prima-donna-presidente-15532426.html

Presidenziali in Ungheria: eletta Katalin Novak, prima donna presidente

Il parlamento ungherese ha eletto il ministro per la Famiglia, i giovani e le relazioni internazionali Katalin Novak a nuovo presidente del paese. La Novak è... 10.03.2022, Sputnik Italia

L'Assemblea nazionale ungherese, in una riunione di giovedì, ha eletto il vicepresidente del partito al governo, guidato dal primo ministro Viktor Orban Fidesz, Katalin Novak come nuovo presidente del Paese. Sono stati 137 su 199 i voti a favore. La votazione è stata trasmessa dal canale ungherese M1.La Novak prima ricopriva la carica di ministro per la Famiglia, i giovani e le relazioni internazionali.L'avversario della quarantaquattrenne Novak alle elezioni era il candidato della coalizione d'opposizione, l'economista Peter Rona, di 80 anni.Il Presidente della Repubblica viene eletto dall'Assemblea Nazionale per un mandato di cinque anni. Janos Ader ha ricoperto questo ruolo due volte dal 2012.

