Ospedale di Mariupol, la Russia aveva avvertito l’ONU che era stato occupato dalle forze ucraine

Il primo vice rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyanskiy, ha respinto la versione sull’attacco all’ospedale di Mariupol... 10.03.2022, Sputnik Italia

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva precedentemente condannato sul suo Twitter un "attacco a un ospedale di Mariupol, in Ucraina, dove si trovano i reparti di maternità e bambini", definendolo "orribile", osservando che i civili stanno "pagando il prezzo più alto per una guerra che ha niente a che fare con loro".La Russia ha avviato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio, in risposta agli appelli delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk per la protezione contro l'intensificarsi degli attacchi delle truppe ucraine.Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'operazione speciale prende di mira solo le infrastrutture militari ucraine e la popolazione civile non è in pericolo. Mosca ha ripetutamente affermato di non avere in programma di occupare l'Ucraina e ha sottolineato che l'obiettivo dell'operazione è la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina.

