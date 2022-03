https://it.sputniknews.com/20220310/lavrov-non-ci-sono-alternative-ai-colloqui-tra-russia-e-ucraina-in-bielorussia-15530902.html

Lavrov: non ci sono alternative ai colloqui tra Russia e Ucraina in Bielorussia

Lavrov: non ci sono alternative ai colloqui tra Russia e Ucraina in Bielorussia

Mosca e Kiev hanno tenuto tre giornate di colloqui in Bielorussia dall'inizio dell'operazione speciale delle forze armate russe per smilitarizzare e... 10.03.2022, Sputnik Italia

Non c'è alternativa ai colloqui Russia-Ucraina che si terranno in Bielorussia, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, a seguito dei colloqui con il suo omologo ucraino in Turchia.Il ministro degli Esteri ha dichiarato che Mosca sostiene tutti i contatti volti a porre fine all'attuale crisi in Ucraina e ha aggiunto che questi contatti devono avere un "valore aggiunto", affinché Mosca li accetti.Lavrov ha osservato che il presidente russo Vladimir Putin non dice mai di no ai contatti, fintanto che questi colloqui non siano "fini a se stessi". Il presidente ucraino Vladimir Zelensky aveva offerto in precedenza a Putin un incontro personale, per discutere dell'operazione speciale russa in Ucraina, che lui e i suoi alleati occidentali chiamano "invasione". Il Cremlino non ha ancora confermato l'organizzazione di tali colloqui.Il ministro degli Esteri russo ha, inoltre, affermato che Mosca vuole che l'Ucraina rimanga neutrale ed è pronta a discutere le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, i paesi europei e la stessa Russia. Lavrov ha aggiunto che Mosca desidera vedere l'Ucraina come un paese amico che non vieta la lingua e la cultura russa.

