https://it.sputniknews.com/20220310/lavrov-lucraina-ha-promesso-di-dare-risposte-concrete-alle-proposte-della-russia-15531367.html

Lavrov: l'Ucraina ha promesso di dare risposte concrete alle proposte della Russia

Lo ha annunciato giovedì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, a seguito dei colloqui con i ministri degli Esteri ucraino e turco, Dmytro Kuleba e... 10.03.2022

“Vogliamo condurre la conversazione sulla piattaforma bielorussa in maniera seria, non cavarcela con qualche documento formale, concordare quelle questioni che, per opinione comune, dovrebbero essere risolte nel contesto di una risoluzione globale della crisi ucraina, così come in un contesto di garanzia della sicurezza nel continente europeo, tenendo fermamente conto degli interessi di tutti i paesi, senza eccezioni", ha poi sottolineato il capo del ministero degli Esteri russo.

