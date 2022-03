https://it.sputniknews.com/20220310/laboratori-usa-in-ucraina-esperimenti-su-uccelli-per-diffondere-malattie-alluomo-15533910.html

Laboratori USA in Ucraina, esperimenti su uccelli per diffondere malattie all'uomo

Laboratori USA in Ucraina, esperimenti su uccelli per diffondere malattie all'uomo

Lo ha affermato il generale Igor Kirillov, capo delle forze di protezione dalle radiazioni ed elementi chimici e biologici (NBC) dell'esercito della... 10.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-10T16:06+0100

2022-03-10T16:06+0100

2022-03-10T19:26+0100

ucraina

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/906/21/9062155_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_39a0a168815c5fd45c51c00983e3db6c.jpg

Secondo quanto riportato da Kirillov, il ministero della Difesa della Federazione Russa starebbe continuando ad analizzare i materiali riguardanti i programmi militari e biologici condotti dagli Stati Uniti e dai paesi NATO in Ucraina.Nello specifico, il generale ha sottolineato che "le informazioni ottenute da diversi fonti confermermano il ruolo guida del dipartimento per la Difesa USA per la riduzione delle minacce di guerr nel finanziamento e nella conduzione di ricerche biologico e militari in Ucraina".Il capo delle truppe NBC ha comunicato che, poiché l'Ucraina ha una posizione geografica unica, in cui si intersecano rotte migratorie transcontinentali, nell'ambito di questo progetto sarebbero state studiate 145 specie biologiche."Abbiamo identificato almeno due specie di uccelli migratori, i cui voli attraversano principalmente il territorio della Russia", ha poi specificato.Kirillov ha concluso dicendo che erano inoltre state raccolte informazioni sulle rotte migratorie di uccelli che attraversano i paesi dell'Europa orientale.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, russia