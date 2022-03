https://it.sputniknews.com/20220310/la-privatizzazione-di-ita-entra-nel-vivo-anche-delta-e-air-france-klm-presentano-unofferta-15527316.html

La privatizzazione di Ita entra nel vivo, anche Delta e Air France-Klm presentano un’offerta

La privatizzazione di Ita entra nel vivo, anche Delta e Air France-Klm presentano un’offerta

Dopo la proposta già delineata dell’alleanza Lufthansa e Msc Crociere, è arrivata al ministero dell’Economia anche una terza lettera di interesse da parte di... 10.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-10T10:48+0100

2022-03-10T10:48+0100

2022-03-10T10:48+0100

alitalia

italia

ministero dell`economia

lufthansa

air france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/15074408_0:210:2897:1839_1920x0_80_0_0_e116421b9640e0f71659986541b7edda.jpg

A una settimana dall’avvio del bando di gara per la ricerca di due consulenti per l’operazione di privatizzazione di Ita Airways, il piano entra nel vivo.Secondo fonti del governo, citate da Repubblica, il ministero dell’Economia ha ricevuto una lettera con la manifestazione di interesse dell’americana Delta Airlines e di Air France-Klm.L’entrata in gioco del fondo, che consolida i rapporti con il settore delle crociere e dei villaggi dei vettori, fa il paio con l’altra offerta, quella di Lufthansa e Msc.Oltre a queste due offerte, il ministero ne ha ricevuta una terza da parte di un fondo internazionale che ha investito nelle più importanti compagnie low cost.La data room resta chiusaIn attesa che domani vengano scelti i due advisor del piano di privatizzazione, la data room di Ita resta chiusa.Al suo interno si trovano i documenti riservati della compagnia aerea in vendita.

https://it.sputniknews.com/20220304/lufthansa-scopre-le-carte-per-ita-ad-spohr-litalia-e-il-mercato-piu-importante-al-mondo-15434369.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

alitalia, italia, ministero dell`economia, lufthansa, air france