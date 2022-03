https://it.sputniknews.com/20220310/la-mappa-delle-13-baby-gang-che-si-muovono-a-milano-15526683.html

La mappa delle 13 baby gang che si muovono a Milano

La geografia dei gruppi criminali, dediti a rapine, pestaggi, risse e altri reati, è stata creata dai Carabinieri del comando provinciale: attivi sui social... 10.03.2022, Sputnik Italia

Si fanno chiamare K.O.Gang, Z2, GangDuomo, Z4, Barrio Banlieue, Z7 Zoo e sono alcune delle 13 baby gang che da mesi terrorizzano Milano.La mappa delle bande, quartiere per quartiere, è stata redatta dagli investigatori dei carabinieri del comando provinciale di Milano, scrive Repubblica,che pubblica in esclusiva la fotografia e gli identikit dei gruppi eterogenei, composti sia da italiani che da stranieri, dai 12 anni in su.Leader, nomi e socialSecondo quanto scrive Repubblica, le bande si dividono gli spazi di Milano.Si va dai diciottenni, quasi tutti nordafricani di seconda generazione, “del gruppo Instagram @gangduomo”, alla banda “Barrio Banlieue: di varie nazionalità, si ritrovano al centro culturale Barrio’s di via Mazzolari” e poi nel weekend “vanno in centro a realizzare i loro video di risse e aggressioni”.Simili i componenti della Z4 Gang, “ dal Corvetto planano nei giardini pubblici di via Nervesa e lanciano la loro sfida videosocial alle forze di polizia”.Poi gli Z7 Zoo, italiani e arabi, che emulano nei loro video i gangster americani: “il trapper Neima Ezza è il loro leader, si esibiscono in rapine e pestaggi da City Life all’Arco della pace”.Altra gang di minorenni, tutti italiani, è Ripamonti M5, specializzata in colpi e atti di bullismo ai danni di coetanei nei giardini di via Fra Pampuri.

