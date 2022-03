Lavrov: "Russia pronta a discutere sulle garanzie" - Aggiornamenti

Il capo della diplomazia russa, Sergey Lavrov, ha dichiarato di non credere e non voler credere all'inizio di una guerra nucleare

"Non voglio crederci e non ci credo. Voglio farvi notare che la questione atomica nel contesto degli avvenimenti che stanno avvenendo in Ucraina negli ultimi anni e che si sono intensificati nelle ultime settimane e mesi, la questione atomica è un discorso che hanno avviato esclusivamente i rappresentanti dell'Occidente, soprattutto della NATO", ha riferito Lavrov.