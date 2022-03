https://it.sputniknews.com/20220310/ingresso-nella-ue-ce-anche-la-bosnia-approvate-due-leggi-urgenti-per-lo-status-di-candidato-15533540.html

Ingresso nella UE, c'è anche la Bosnia: approvate due leggi urgenti per lo status di candidato

Ingresso nella UE, c'è anche la Bosnia: approvate due leggi urgenti per lo status di candidato

La Camera dei rappresentanti (camera bassa) dell'Assemblea parlamentare della Bosnia ed Erzegovina ha adottato, in modalità urgente, due leggi per ottenere lo... 10.03.2022, Sputnik Italia

Giovedì, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, che si trova in visita a Sarajevo, ha affermato che la Bosnia ed Erzegovina appartiene all'Europa e le prospettive di adesione all'UE devono essere delineate.Il ministro degli Esteri della Bosnia ed Erzegovina, Bisera Turkovic, ha consegnato alla sua collega tedesca una richiesta ufficiale per accelerare la procedura di nomina a candidato membro, che era già stata inviata a Bruxelles il 2 marzo.Nei giorni precedenti, alla visita del ministro tedesco, i parlamentari bosniaci hanno adottato una serie di documenti importanti.Il ministro degli Esteri tedesco a Sarajevo ha definito "il futuro europeo dei paesi dei Balcani occidentali" la principale priorità politica per il governo federale tedesco e per se stessa personalmente. La Germania intende "rafforzare la sua presenza" sia in Bosnia ed Erzegovina che in altri paesi della regione e, nell'ambito di questa strategia, è stato nominato un commissario del governo tedesco per i Balcani occidentali, ha affermato la Baerbock.

