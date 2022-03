https://it.sputniknews.com/20220310/incidente-sul-lavoro-a-reggio-calabria-operaio-muore-schiacciato-durante-lo-smaltimento-dei-rifiuti-15533356.html

Incidente sul lavoro a Reggio Calabria, operaio muore schiacciato durante lo smaltimento dei rifiuti

Incidente sul lavoro a Reggio Calabria, operaio muore schiacciato durante lo smaltimento dei rifiuti

La vittima è il titolare della ditta esterna di trasporti che si occupa dello smaltimento rifiuti. Secondo le ricostruzioni, è rimasto schiacciato nelle... 10.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-10T17:04+0100

2022-03-10T17:04+0100

2022-03-10T17:04+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/10498817_0:219:2500:1625_1920x0_80_0_0_0d4571b53a365c05b7fac14b2de2e065.jpg

Un operaio di 42 anni, Giuseppe Cuzzola, ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento Hitachi di Reggio Calabria, la fabbrica più importante della città. La vittima era il titolare dell'omonima ditta esterna di trasporti, che gestisce lo smaltimento di rifiuti dell'impianto.L'incidente è avvenuto mentre erano in corso le operazioni di raccolta di alluminio con il braccio meccanico. Non sono ancora chiare le dinamiche della tragedia, ma sembra che il 42enne sia rimasto schiacciato dal macchinario all'interno del cassone in cui stava depositando il materiale.Quando sono arrivati i soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul luogo sono intervenute anche le forze dell'ordine, che stanno effettuando gli accertamenti.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia