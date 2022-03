https://it.sputniknews.com/20220310/il-caro-carburanti-pesera-anche-su-raccomandate-e-pacchi-aumenti-da-20-a-60-centesimi-in-vista-15535969.html

Il caro carburanti peserà anche su raccomandate e pacchi: aumenti da 20 a 60 centesimi in vista

10.03.2022

Da 20 a 60 centesimi in più. È questo il possibile aumento di alcuni dei servizi più comuni offerti da Poste Italiane.L’operatore del servizio postale italiano ha chiesto il via libera all’aumento dei prezzi di alcuni prodotti, dalla raccomandata alla consegna pacchi.La richiesta di aumenti è stata inviata all'Autorità per le Comunicazioni a dicembre del 2021.L’Authority, dopo due dinieghi negli anni precedenti, è pronta a dare il via libera, basandosi sul panorama europeo dove stanno avvenendo analoghi incrementi.I servizi e il peso del caro energiaTra i vari servizi per cui Poste Italiane ha chiesto l’aumento ci sono le raccomandate, la posta internazionale, i pacchi, i servizi di notifica e la raccomandata smart.Poste Italiane ha dichiarato nella sua richiesta che i "volumi" delle spedizioni sono in costante calo a causa della digitalizzazione. Ma se gli utenti si riducono e i costi di distribuzione restano alti, se il prezzo dei carburanti va alle stelle, gli aumenti tariffari diventano indispensabili.

