https://it.sputniknews.com/20220310/iaea-annuncia-consenso-di-russia-e-ucraina-a-lavorare-sulla-sicurezza-nucleare-15536225.html

IAEA annuncia consenso di Russia e Ucraina a lavorare sulla sicurezza nucleare

IAEA annuncia consenso di Russia e Ucraina a lavorare sulla sicurezza nucleare

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) è riuscita a stabilire un dialogo diretto sulla sicurezza nucleare tra Russia e Ucraina al livello più... 10.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-10T22:20+0100

2022-03-10T22:20+0100

2022-03-10T22:20+0100

mondo

russia

ucraina

nucleare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/15536496_0:34:2863:1644_1920x0_80_0_0_8328ee46cf0167b00a25d32ca8dab525.jpg

Giovedì, Grossi ha avuto un incontro con i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina, nonché con le delegazioni di entrambi i paesi ad Antalya, in Turchia.Inoltre, Mosca e Kiev sono pronte a collaborare con l'AIEA sulla sicurezza nucleare in Ucraina, ha osservato Grossi."Entrambe le parti sono d'accordo con il fatto che vale la pena seguire la nostra iniziativa, la nostra idea, qualcosa deve essere fatto. Ed entrambe le parti sono pronte a lavorare e collaborare con l'AIEA per concordare l'attuazione di questa idea", ha detto Grossi.Alla domanda di un giornalista se Russia e Ucraina abbiano assicurato all'agenzia che non useranno armi vicino agli impianti nucleari, Grossi ha risposto: "No, perché non abbiamo discusso nel dettaglio cosa sarebbe stato incluso negli accordi".

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, russia, ucraina, nucleare