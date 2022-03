https://it.sputniknews.com/20220310/i-biolaboratori-finanziati-dagli-usa-in-ucraina-conducevano-ricerche-sul-coronavirus-dei-15527735.html

I biolaboratori finanziati dagli USA in Ucraina conducevano ricerche sul coronavirus dei pipistrelli

Le autorità americane in precedenza avevano ammesso che l'Ucraina ospita "strutture di ricerca biologica", esprimendo preoccupazione che esse avrebbero potuto... 10.03.2022, Sputnik Italia

Oggi, il Ministero della Difesa russo ha annunciato che i laboratori biologici finanziati dagli Stati Uniti e situati in Ucraina stavano conducendo esperimenti con campioni di coronavirus di pipistrello.Oltre a questo, le strutture stavano studiando la possibile diffusione di agenti patogeni attraverso uccelli selvatici in migrazione tra Russia, Ucraina ed altri paesi della regione.Il Ministero della Difesa russo pubblicherà presto i documenti ricevuti dal personale dei biolaboratori ucraini, nonché i risultati dei loro studi, ha affermato Konashenkov.Il 7 marzo le forze armate russe hanno scoperto 30 biolaboratori in Ucraina che potrebbero essere coinvolti nella produzione di armi biologiche, secondo una dichiarazione del capo delle forze armate russe di protezione dalle radiazioni chimiche e biologiche Igor Kirillov.Il Ministero della Difesa russo ha osservato che gli Stati Uniti hanno speso più di 200 milioni di dollari per il lavoro dei laboratori biologici in Ucraina: i laboratori della direzione sanitaria ed epidemiologica centrale del ministero della Difesa ucraino hanno partecipato al programma biologico militare statunitense.Mentre gli Stati Uniti inizialmente hanno criticato le informazioni sui loro laboratori di guerra biologica in Ucraina come "false", martedì il sottosegretario di Stato per gli affari politici Victoria Nuland ha ammesso l'esistenza di "strutture di ricerca biologica" finanziate dagli Stati Uniti nel Paese.Mosca ha passato anni a esprimere preoccupazione per le attività dei biolaboratori finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina e in altre repubbliche post-sovietiche, tra cui Kazakistan, Tagikistan, Kirghizistan, Armenia e Georgia.

