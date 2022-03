https://it.sputniknews.com/20220310/giappone-scienziati-decisi-a-svelare-il-mistero-della-sirena-mummificata-dellimmortalita-15435773.html

Giappone, scienziati decisi a svelare il mistero della “sirena mummificata dell’immortalità”

I ricercatori dell’Università delle Scienze e delle Arti di Kurashiki, a quanto pare, sono piuttosto scettici nei riguardi delle leggende della mitologia giapponese e vogliono svelare il mistero dell'enigmatica creatura pescata nell'Oceano Pacifico al largo dell'isola di Shikoku tra il 1736 e il 1741 e ora gelosamente conservata in un tempio nella città di Asakuchi, in una cassaforte ignifuga.Secondo il giornale giapponese Asahi Shimbun, gli scienziti dell’Università, diretti da Hiroshi Kinoshita, della Folklore Society, che ha avuto l'idea, sottoporranno il reperto mummificato ad una accurata TAC per capirne la reale natura.La bizzarra figura è conservata in un tempio nella città di Asakuchi, dove un tempo era esposta. Secondo il sommo sacerdote Kozen Kuida, la sirena è stata adorata nel tempio durante la pandemia di COVID, dato le potenti doti curative che i credenti le attribuiscono.L’interesse di Hiroshi Kinoshita è al contrario più pratico, questi sospetta che il reperto non sia in realtà altro che una ‘fabbricazione’ realizzata durante il periodo Edo della storia del Giappone, tra il 1603 e il 1867.I ricercatori affermano che pubblicheranno i primi risultati del loro studio entro la fine dell'anno.

