https://it.sputniknews.com/20220310/gazprom-il-transito-del-gas-attraverso-lucraina-rimane-al-livello-massimo-15526559.html

Gazprom: il transito del gas attraverso l'Ucraina rimane al livello massimo

Gazprom: il transito del gas attraverso l'Ucraina rimane al livello massimo

Il quantitativo di gas che transita attraverso il territorio ucraino, oggi, giovedì 10 marzo, risulta confermato al massimo degli obblighi contrattuali di... 10.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-10T09:45+0100

2022-03-10T09:45+0100

2022-03-10T09:45+0100

mondo

economia

crisi ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/12824397_0:173:2689:1686_1920x0_80_0_0_d851e5bc032662ff15fcf829331ee24c.jpg

Secondo i dati del trasporto del gas, gli attuali valori di pompaggio di gas attraverso le stazioni di misurazione del gas di Sudzha e Sokhranovka dalla Russia, al 10 marzo, ammontano a 109,4 milioni di metri cubi. Il transito del gas russo rimane attestato intorno a questi stessi valori dalla fine di febbraio.Secondo i dati del Gascade tedesco, viene preservato anche il carico del gasdotto Yamal-Europe, attraverso il quale il gas russo viene consegnato alla Germania attraverso la Polonia. Gazprom ieri aveva nuovamente prenotato per oggi, 10 marzo, un importante flusso di 580.000 metri cubi all'ora, utilizzando anche prenotazioni aggiuntive per la notte dal 9 al 10 marzo. L'azienda utilizza questo schema dal 3 marzo.Gli esperti attribuiscono la crescita delle esportazioni di gas russe dalla fine di febbraio ai rischi dovuti all'operazione russa in Ucraina, nonché alle previsioni meteorologiche in Europa. Il freddo previsto nel Regno Unito, nel nord della Francia e nei Paesi Bassi si attenuerà gradualmente questa settimana, secondo Meteomatics, ma in Germania e Italia è probabile che il freddo anomalo continui per tutta la settimana.Allo stesso tempo, nonostante l'aspettativa di venti atlantici nel Regno Unito, in Germania e nei Paesi Bassi, la produzione di elettricità basata sulla generazione eolica rimane piuttosto bassa nell'UE nel suo insieme. Secondo Wind Europe, la scorsa settimana questo apporto è diminuito drasticamente (di 11 punti percentuali) e ha raggiunto una media di poco superiore all'11% del totale. I parchi eolici mercoledì hanno rappresentato il 13,4% dei fabbisogni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, crisi ucraina