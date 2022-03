https://it.sputniknews.com/20220310/crisi-energetica-il-piano-del-governo-termosifoni-bassi-e-monumenti-al-buio-15531491.html

Crisi energetica, il piano del governo: termosifoni bassi e monumenti al buio

Il governo risponderà alla crisi energetica con un piano di razionamento dell'energia elettrica e riscaldamenti nelle pubbliche amministrazioni. Ipotesi blocco... 10.03.2022, Sputnik Italia

Il Consiglio dei Ministri lavora ad un piano per affrontare la situazione emergenziale provocata dall'operazione militare in Ucraina. L'allarme riguarda non solo l'energia, ma anche le filiere, in particolare cereali e mangimi.Nelle scorse ore è stato convocato a Palazzo Chigi il Nisp, il gabinetto di guerra coordinato dalla Presidenza del Consiglio assieme ai ministri tecnici e ai vertici dell'intelligence, per monitorare la crisi.Sul tavolo sono state messe varie opzioni per fronteggiare uno scenario di carenza energetica, tra cui la riduzione del consumo elettrico e dei riscaldamenti nelle pubbliche amministrazioni.Crisi energeticaSul fronte dell'energia, l'Italia è dal 27 febbraio in stato di preallerta e potrebbe passare ad un secondo livello di allerta, se la Russia dovesse interrompere le forniture già dalla prossima settimana. Le scorte sono sufficienti per due mesi ed è quindi necessario ridurre i consumi di luce e gas, secondo quanto riportato da Repubblica. La razionalizzazione inizierà dalle pubbliche amministrazioni. Nei piani del ministro Cingolani è prevista una riduzione dell'illuminazione esterna, a partire dei monumenti minori e degli edifici pubblici. Le strade resteranno illuminate per ragioni di sicurezza.Gli uffici potrebbero abbassare di un grado i riscaldamenti e spegnere i termosifoni un'ora prima. Crisi dei cerealiIl ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha allertato sulla crisi di approvvigionamento che riguarda le materie prime provenienti da Ucraina e Russia, in particolare cereali e mais, utilizzati per i mangimi negli allevamenti."Abbiamo grossi problemi di approvvigionamenti, come nel resto d'Europa, sui mangimi e sementi per i nostri animali. C'è un problema per i rottami di acciaio e l'argilla e, più in generale, su tutto quello che arriva da Russia, Ucraina e dalla rotta Est-Ovest. Le scorte sono esaurite", ha detto.L'allerta ha spinto all'ipotesi estrema del blocco delle esportazioni, ma è più probabile che si converga su incentivi per spingere i produttori di materie prime a vendere anche a prezzi più alti alle aziende delle nostre filiere.

