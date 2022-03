https://it.sputniknews.com/20220310/covid-da-oggi-tornano-le-visite-in-ospedale-15525545.html

Covid: da oggi tornano le visite in ospedale

A partire da oggi, giovedì 10 marzo, sarà possibile recarsi in ospedale per poter far visita ai propri parenti ricoverati per un tempo di almeno 45 minuti... 10.03.2022, Sputnik Italia

A partire da oggi, giovedì 10 marzo, dopo due anni, sarà possibile tornare a far visita ai propri parenti ricoverati in ospedale. Per poterlo fare sarà comunque necessario indossare una mascherina Ffp2, aver ricevuto tre dosi di vaccino ed essere in possesso di super green pass, oppure, in caso di due dosi o di guarigione da meno di sei mesi, bisognerà presentare un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.Intanto, sempre a partire da oggi si potrà tornare a "consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive".

