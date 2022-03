https://it.sputniknews.com/20220310/covid-abrignani-rialzo-dei-casi-pochi-vaccinati-tra-i-bambini-il-virus-continua-a-circolare-15528449.html

La risalita di casi potrebbe essere soltanto temporanea e non pregiudicare la discesa della curva. I bambini non immunizzati potrebbero essere un serbatoio del... 10.03.2022, Sputnik Italia

La curva dei contagi risale, ma "non c'è motivo di allarmarsi anzitempo". Il professore Sergio Abrignani, docente dell'Università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico, assicura sulla risalita dei casi Covid in un'intervista al Corriere della Sera.Sebbene alcuni osservatori ritengano che l'aumento delle infezioni debba collegarsi all'abbassamento delle temperature, l'immunologo è più propenso a individuare la causa "nella bassa percentuale di vaccinati", nella fascia d'età 5-11 anni.Sottovarianti di OmicronLe "sottovarianti di Omicron sono molto simili al ceppo base, non credo che possano aver determinato questo colpo di coda epidemico. - spiega Abrignani - È però un fatto positivo che le terapie intensive e i reparti non si siano riempiti".L'effetto dell'incremento dei contagi si rifletterà sugli ospedali italiani fra 15 giorni, quando "sapremo se all’aumento di infezioni corrisponde una maggiore pressione sulle strutture sanitarie. Comunque lo si legga, il messaggio è chiaro: la pandemia non è finita, il virus continua a circolare"."La pandemia però continua a essere una minaccia - sottolinea Abrignani - e non bisogna dimenticare che quello di indossare la mascherina è un semplice gesto di protezione da non dimenticare anche se il nostro cuore è in Ucraina".

