Carburanti oltre i due euro al litro, Federconsumatori: "situazione insostenibile"

"Azzerando le accise (circa 0,72 euro al litro per la benzina e 0,62 per il gasolio), la benzina oggi costerebbe 1,39 euro al litro e il gasolio 1,55 euro al litro, con un risparmio, in termini annui, di circa 874 euro. Un risparmio ulteriore, pari a 228 euro annui, si avrebbe applicando ai carburanti l'Iva agevolata al 10% e non, come avviene oggi, al 22%", ha precisato Carrus.