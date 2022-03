https://it.sputniknews.com/20220310/ambasciata-russa-in-usa-che-gli-stati-uniti-riducano-limpegno-nel-campo-della-biologia-militare-15525384.html

Ambasciata russa in USA: che gli Stati Uniti riducano l'impegno nel campo della biologia militare

Ambasciata russa in USA: che gli Stati Uniti riducano l'impegno nel campo della biologia militare

L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoliy Antonov, ha criticato le dichiarazioni di Washington sulla violazione da parte di Mosca delle convenzioni... 10.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-10T08:48+0100

2022-03-10T08:48+0100

2022-03-10T08:48+0100

mondo

crisi ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/672/10/6721018_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_26b163f5961eea297c3220a4f80853fd.jpg

In precedenza, il Dipartimento di Stato aveva diffuso informazioni secondo cui gli Stati Uniti non hanno laboratori chimici e biologici in Ucraina e, al contrario, ha accusato la parte russa di avere "programmi militari-chimici e militari-biologici".L'ambasciatore ha anche invitato gli Stati Uniti a ridurre immediatamente il lavoro illegale nel campo della biologia militare nello spazio post-sovietico e ha ricordato che è tempo che Washington acceleri la distruzione delle scorte di armi chimiche della nazione.Lo stesso Dipartimento della Difesa ha precedentemente tenuto una presentazione secondo cui gli Stati Uniti hanno speso più di 200 milioni di dollari per gestire laboratori biologici in Ucraina, che facevano parte del programma biologico militare statunitense. A questo proposito, Mosca non esclude l'avvio di un meccanismo di consultazione ai sensi della Convenzione sulla proibizione delle armi biologiche e tossiche (BTWC), ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova.Commentando le informazioni sui laboratori biologici finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lizqian, ha esortato gli Stati Uniti a chiarire le loro attività di militarizzazione biologica in patria e all'estero.

https://it.sputniknews.com/20220309/dati-biolab-usa-in-ucraina-mostrano-strumento-di-minaccia-diretta-alla-russia---ministero-esteri-15516091.html

https://it.sputniknews.com/20220309/nuland-ammette-ci-sono-strutture-di-ricerca-biologica-in-ucraina-che-potrebbero-finire-ai-russi-15509728.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, crisi ucraina